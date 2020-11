Coronavirus, il bollettino di lunedì 23 novembre: 22.930 contagiati con 148mila tamponi. 630 i morti (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 22.930 i nuovi casi di Coronavirus in Italia il 23 novembre, a fronte di 148.945 tamponi. I morti sono 630. I ricoveri con sintomi aumentano di 418 unità, quelli in terapia intensiva di 9. Questi i dati diffusi dal ministero della Salute. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 22.930 i nuovi casi diin Italia il 23, a fronte di 148.945. Isono 630. I ricoveri con sintomi aumentano di 418 unità, quelli in terapia intensiva di 9. Questi i dati diffusi dal ministero della Salute. L'articolo .

SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - cronaca_news : Coronavirus, il bollettino di oggi 23 novembre: 22.930 nuovi casi. Le vittime sono 630. Superata la quota di 50mila… - LucaUxxx : Io me lo ricordo quando con sgomento piangevamo i 5, 10, 15.000 morti. Sono 50.000. E si piangono gli skilift c… - CasilinaNews : Coronavirus Lazio, 2341 casi nel bollettino di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus, il bollettino di oggi 23 novembre: 22.930 nuovi casi. Le vittime sono 630. Superata la quota di 50mila morti

Ieri 28.337 nuovi positivi con 188.747 tamponi. Le vittime erano 562 Aumenta il numero dei medici morti Altri 6 medici uccisi dal Covid negli ultimi giorni: il totale delle vittim ...

Bollettino Coronavirus Protezione Civile 23 novembre: i dati ufficiali

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS – Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese ...

Ieri 28.337 nuovi positivi con 188.747 tamponi. Le vittime erano 562 Aumenta il numero dei medici morti Altri 6 medici uccisi dal Covid negli ultimi giorni: il totale delle vittim ...ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS – Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese ...