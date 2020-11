Coronavirus e calcio: un paese europeo è pronto riaprire gli stadi ai tifosi (Di lunedì 23 novembre 2020) Coronavirus e calcio: in Europa, nonostante l’imperversare della seconda ondata, si pensa a riaprire gli stadi ai tifosi. Ecco dove La seconda ondata dell’emergenza Coronavirus continua a creare difficoltà in tutto il mondo, con i vari paesi che si ritrovano ad affrontare criticità sanitarie ed economiche per la seconda volta in pochi mesi. In attesa L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 23 novembre 2020): in Europa, nonostante l’imperversare della seconda ondata, si pensa agliai. Ecco dove La seconda ondata dell’emergenzacontinua a creare difficoltà in tutto il mondo, con i vari paesi che si ritrovano ad affrontare criticità sanitarie ed economiche per la seconda volta in pochi mesi. In attesa L'articolo proviene da Leggilo.org.

La prima giornata di campionato dopo la pausa delle Nazionali ha regalato diversi risultati a sorpresa e delineato una classifica intrigante in tutti i principali campionati esteri ...

Inghilterra, stadi riaperti: le nuovi misure del Governo

Il calcio inglese e lo sport in generale in Inghilterra riapre gli stadi. Nelle zone a minor rischio di contagi da Covid-19, dal prossimo 3 dicembre sarà consentito fino a 4 mila persone di entrare ne ...

