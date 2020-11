Coronavirus, diminuiscono gli attualmente positivi. Superata la soglia dei 50mila morti. Crisanti: “Dati sul vaccino devono essere pubblici” (Di lunedì 23 novembre 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 novembre. Resta stabile il tasso di positività intorno al 15 per cento. ROMA – Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 novembre. Nuovi segnali di rallentamento della curva nel nostro Paese. Per la prima volta nella seconda ondata sono diminuiti gli attualmente positivi. Sono 22.930 i nuovi casi, a fronte di oltre 148mila tamponi. Un dato inferiore rispetto ai guariti (+31.395). Il tasso di positività resta intorno al 15%. Continua a crescere il numero dei decessi. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 630 persone, dato che ha fatto superare la soglia dei 50mila morti da inizio epidemia. Sono 9 in più i pazienti in terapia intensiva (dato più basso da inizio seconda ondata n.d.r.), ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020)in Italia, il bollettino del 23 novembre. Resta stabile il tasso dità intorno al 15 per cento. ROMA –in Italia, il bollettino del 23 novembre. Nuovi segnali di rallentamento della curva nel nostro Paese. Per la prima volta nella seconda ondata sono diminuiti gli. Sono 22.930 i nuovi casi, a fronte di oltre 148mila tamponi. Un dato inferiore rispetto ai guariti (+31.395). Il tasso dità resta intorno al 15%. Continua a crescere il numero dei decessi. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 630 persone, dato che ha fatto superare ladeida inizio epidemia. Sono 9 in più i pazienti in terapia intensiva (dato più basso da inizio seconda ondata n.d.r.), ...

infoitinterno : Coronavirus: in Lombardia diminuiscono i ricoveri e aumentano i guariti. In Brianza 749 nuovi casi - noilatuavoce : Coronavirus: i nuovi casi sono 22.930, 31.395 i guariti e 630 le vittime - NuovoSud : Coronavirus, diminuiscono i contagi 22.930 e 630 morti in 24 ore - lorenteggio : #covid #milano #monza #CORONAVIRUS. I DATI DEL #23NOVEMBRE IN #LOMBARDIA. DIMINUISCONO TERAPIE INTENSIVE (-4) E RIC… - NewsMondo1 : Coronavirus, diminuiscono gli attualmente positivi. Superata la soglia dei 50mila morti. Crisanti: “Vaccino solo se… -