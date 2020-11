Coronavirus | continuano a calare i nuovi contagiati ma non le vittime L’allarme dei medici | è emergenza posti letto internistici

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 22.930 icasi di Sars-Cov-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore (-5.407 rispetto all'incremento di ieri), che portano il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a 1.431.795. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono 148.945, -39.802 rispetto a ieri. I morti sono 630 in 24 ore, +68 rispetto a ieri, e il numero dei deceduti per Covid-19 da inizio pandemia supera quota 50mila: il totale dei decessi è 50.453. E' quanto emerge dall'odierno bollettibo del ministero della Salute.Ieri l'incremento deicasi era stato di 28.337, con 188.747 tamponi registrati, e 562 erano stati i morti in 24 ore. Le persone attualmente positive al Sars-Cov-2 in Italia sono 796.849, -9.098 rispetto a ieri, segnando un primo calo del dato nella curva dei contagi. I dimessi-guariti sono 584.493, con un balzo di +31.395. Su 796.849 persone attualmente ...