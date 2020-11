Coronavirus, Conte: “Ecco il Natale degli italiani, non ripeteremo l’errore dell’estate” (Di lunedì 23 novembre 2020) L'Italia come il mondo intero sta vivendo un momento davvero drammatico a causa dell'emergenza Covid-19.In vista delle festività natalizie non si procederà con la riapertura totale come confermato dallo stesso premier Giuseppe Conte nel corso dell'intervista rilasciata a 'Otto e mezzo' in onda sul La7."Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il Ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile. Cercheremo di consentire- ha detto Conte come evidenziato da Repubblica -, l'apertura fino a orari che ci permettano di evitare gli assembramenti. Non possiamo concederci vacanze indiscriminate ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) L'Italia come il mondo intero sta vivendo un momento davvero drammatico a causa dell'emergenza Covid-19.In vista delle festività natalizie non si procederà con la riapertura totale come confermato dallo stesso premier Giuseppenel corso dell'intervista rilasciata a 'Otto e mezzo' in onda sul La7."Sullo spostamento tra regioni a, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il Ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile. Cercheremo di consentire- ha dettocome evidenziato da Repubblica -, l'apertura fino a orari che ci permettano di evitare gli assembramenti. Non possiamo concederci vacanze indiscriminate ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Fiero di essere italiano. Qualcosa che non rifarei? Non sono infallibile” - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - calciomercatoit : ??? #Coronavirus, Giuseppe #Conte ha annunciato: 'Stiamo lavorando sullo spostamento tra regioni a Natale. Il vaccin… - genovesergio76 : RT @Libero_official: Pisce di #sci chiuse per #coronavirus, Alberto #Tomba ha una domanda per Giuseppe #Conte: “Ma ha visto come ci si vest… - GrantLou : ‘Il #vaccino arriverà VEROSIMILMENTE a fine gennaio’. (Cit. #Conte a #Ottoemezzo) Ergo, a febbraio. Anzi, visto che… -