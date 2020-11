Coronavirus, Cirio contro l’ipotesi dello stop agli impianti sciistici: “Trovare un punto di equilibrio, si può praticarlo in sicurezza” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Piemonte apre subito il fronte delle Regioni che si schierano contro l’ipotesi del governo di “un’iniziativa europea” per prevenire che l’apertura degli impianti sciistici riproponga i problemi che l’estate, tra spiagge e discoteche, hanno fornito benzina alla seconda ondata di contagi. Il presidente della Regione Alberto Cirio, all’indomani delle fonti di Palazzo Chigi che annunciavano la frenata sullo sci, ha spiegato che sulla apertura degli impianti “possiamo trovare un punto di equilibrio, come stanno facendo in altri Paesi”. Ad avviso di Cirio, lo sci è “uno sport e lo si può praticare in sicurezza”, per questo “si potrebbe consentire l’attività sciistica, lasciando chiusi bar e ristoranti”. Nella serata di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Piemonte apre subito il fronte delle Regioni che si schieranodel governo di “un’iniziativa europea” per prevenire che l’apertura degliriproponga i problemi che l’estate, tra spiagge e discoteche, hanno fornito benzina alla seconda ondata di contagi. Il presidente della Regione Alberto, all’indomani delle fonti di Palazzo Chigi che annunciavano la frenata sullo sci, ha spiegato che sulla apertura degli“possiamo trovare undi, come stanno facendo in altri Paesi”. Ad avviso di, lo sci è “uno sport e lo si può praticare in, per questo “si potrebbe consentire l’attività sciistica, lasciando chiusi bar e ristoranti”. Nella serata di ...

AndreMiccons : RT @Rainbow4Africa: Attenzione alla popolazione fragile e presidi sanitari per chi fornisce assistenza: @OMCeO_Torino scrive una lettera ap… - ONGpiemonte : RT @Rainbow4Africa: Attenzione alla popolazione fragile e presidi sanitari per chi fornisce assistenza: @OMCeO_Torino scrive una lettera ap… - bbarby68 : @Alberto_Cirio Senza parole... Bisognerebbe far qualcosa per chi non riesce a sapere dei propri parenti.. - Rainbow4Africa : Attenzione alla popolazione fragile e presidi sanitari per chi fornisce assistenza: @OMCeO_Torino scrive una letter… - bbarby68 : @Alberto_Cirio Più guariti che contagiati oggi?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cirio Coronavirus, Cirio: «Candidiamo Piemonte per gestione vaccini» Il Messaggero Bus in fiamme a Roma corre senza controllo lungo una discesa VIDEO

A Roma gli autobus continuano a prendere fuoco, ma il video di questo bus in fiamme che corre lungo una discesa sta facendo il giro dei social. Un altro autobus di linea in fiamme nella notte tra dome ...

Funerale in streaming a Coverciano: 500 persone collegate da tutto il mondo

Funerale via streaming al tempo del Covid: così la funzione in forma ristretta a Coverciano è stata seguita da 500 persone in tutto il mondo. Ai tempi del Covid, tutte le funzioni sono in forma strett ...

A Roma gli autobus continuano a prendere fuoco, ma il video di questo bus in fiamme che corre lungo una discesa sta facendo il giro dei social. Un altro autobus di linea in fiamme nella notte tra dome ...Funerale via streaming al tempo del Covid: così la funzione in forma ristretta a Coverciano è stata seguita da 500 persone in tutto il mondo. Ai tempi del Covid, tutte le funzioni sono in forma strett ...