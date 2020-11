Coronavirus: Boccia, 'stagione sciistica? Ora non ci sono condizioni, poi valuteremo' (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - La riapertura della stagione sciistica? "Oggi le Regioni hanno consegnato un'informativa, linee guida che saranno discusse quando si valuterà insieme se ci sono le condizioni per aprire, ora queste condizioni non ci sono". Lo ha messo in chiaro il ministro degli affari regionali Francesco Boccia, ospite de 'La Vita in Diretta' su Rai1, sottolineando come gli addetti agli impianti di risalita risentiranno della stretta come tutti gli altri settori dell'economia, purtroppo alle prese con l'emergenza Covid. "valuteremo nel prossimo Dpcm se ci sono condizioni per fare cosa, come e quando", aggiunge. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - La riapertura della? "Oggi le Regioni hanno consegnato un'informativa, linee guida che saranno discusse quando si valuterà insieme se cileper aprire, ora questenon ci". Lo ha messo in chiaro il ministro degli affari regionali Francesco, ospite de 'La Vita in Diretta' su Rai1, sottolineando come gli addetti agli impianti di risalita risentiranno della stretta come tutti gli altri settori dell'economia, purtroppo alle prese con l'emergenza Covid. "nel prossimo Dpcm se ciper fare cosa, come e quando", aggiunge.

