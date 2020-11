Coronavirus, Boccia: “La stagione sciistica? Ora non ci sono le condizioni” (Di lunedì 23 novembre 2020) Sulla stagione sciistica «le Regioni hanno consegnato delle linee guida che saranno discusse quando ci saranno le condizioni per aprire. Oggi le condizioni non ci sono, non c'è st ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 23 novembre 2020) Sulla«le Regioni hanno consegnato delle linee guida che saranno discusse quando ci saranno le condizioni per aprire. Oggi le condizioni non ci, non c'è st ... sul sito.

repubblica : Coronavirus, Boccia: 'Molti italiani non ci saranno a Natale. Con 600 morti al giorno è fuori luogo parlare di ceno… - askanews_ita : Boccia: non ci sono le condizioni per riaprire le piste da sci - ItalianUWM : RT @LaStampa: Coronavirus, Boccia: “La stagione sciistica? Ora non ci sono le condizioni” - MarvliMla : ?????? Coronavirus, Boccia: 'Molti italiani non ci saranno a Natale. Con 600 morti al giorno è fuori luogo…… - veneziana4 : Coronavirus, Boccia: 'Molti italiani non ci saranno a Natale. Con 600 morti al giorno è fuori luogo… -