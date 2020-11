Coronavirus: Boccia, 'fuori luogo parlare di feste e cenoni con 600 morti al giorno' (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Discutere di cenoni e feste con 600-700 morti al giorno lo trovo davvero fuori luogo. Mai come in questo momento sentiamo il dovere di evitare una terza ondata, che non significa chiudersi in casa ma consentire agli operatori sanitari di fare al meglio il loro lavoro". Lo ha detto il ministro dei Rapporti col Parlamento Francesco Boccia, ospite de 'La Vita in Diretta' su Rai1. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Discutere dicon 600-700allo trovo davvero. Mai come in questo momento sentiamo il dovere di evitare una terza ondata, che non significa chiudersi in casa ma consentire agli operatori sanitari di fare al meglio il loro lavoro". Lo ha detto il ministro dei Rapporti col Parlamento Francesco, ospite de 'La Vita in Diretta' su Rai1.

