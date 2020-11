Coronavirus | AstraZeneca | ' Vaccino efficace in media al 70%'

(Di lunedì 23 novembre 2020) I primi risultati dei test clinici avanzati per ilanti Covid messo a punto da Astra-Zeneca-Universit di Oxford pari al 70% . Lo rende noto il gruppo farmaceutico in un comunicato. I test ...

Nessuna ospedalizzazione o caso severo di Covid-19 è stato registrato tra i partecipanti alla sperimentazione del farmaco AZD1222. Ulteriori analisi per la durata ...Non si sono verificati gravi effetti collaterali. E ora l'azienda lavora per ottenere una capacità di produzione fino a 3 miliardi di dosi di ...