Coronavirus: allarme posti letto, Piemonte Lombardia e Liguria al collasso (Di lunedì 23 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 23 novembre 2020) su Notizie.it.

sologiuma : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 404 nuovi casi e 10 vittime, la più giovane di 58 anni, stabili i ricoveri- oggi #… - SardegnaG : #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 404 nuovi casi e 10 vittime, la più giovane di 58 anni, stabili i ricover… - IteNovas : #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 404 nuovi casi e 10 vittime, la più giovane di 58 anni, stabili i ricover… - lillydessi : Italiani sotto stress da coronavirus. Il grido d’allarme degli psicologi - Il Foglio - greencityit : Coldiretti: record prezzi delle materie prima, dalla soia al mais: “L’aumento delle quotazioni alla borsa di Chicag… -