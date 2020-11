Coronavirus | 22 930 nuovi casi e altri 630 decessi

(Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 22.930 ipositivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Lo rileva il bollettino diffuso dal ministero della Salute secondo cui sono 630 i morti (superata la soglia delle 50mila vittime).

Diminuiscono i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 22.930 positivi al Coronavirus su 148.945 test effettuati. Rispettivamente, -5.407 infetti e -39.802 tamponi di differenza in base alle notizie ...Sono 22.930 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa 5.400 meno di ieri (28.337 nuovi positivi con 188.747 tamponi), che portano il totale dei contagiati dall'inizi ...