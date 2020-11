Coronavirus, 150 nuove Usca pronte a partire in Puglia (Di lunedì 23 novembre 2020) BARI - Quasi 700 medici sono stati convocati oggi dalle Asl in Puglia e, dopo aver firmato i contratti, si sono sottoposti al tampone per valutare la loro idoneità. Sono destinate alle circa 150 Usca, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) BARI - Quasi 700 medici sono stati convocati oggi dalle Asl ine, dopo aver firmato i contratti, si sono sottoposti al tampone per valutare la loro idoneità. Sono destinate alle circa 150, ...

Più di 50 molecole in sviluppo per malattie che vanno dai tumori alle fibrosi, dalla sclerosi multipla alla psoriasi. Oltre 9 miliardi di dollari investiti in ricerca nel 2020 a livello globale. Più d ...

BARI - Quasi 700 medici sono stati convocati oggi dalle Asl in Puglia e, dopo aver firmato i contratti, si sono sottoposti al tampone per valutare la loro idoneità. Sono destinate alle circa 150 Usca, ...