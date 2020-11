Coppa Italia | Parma-Cosenza | formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020), match valido per i dodicesimi di finale diad eliminazione diretta, si giocherà mercoledì 25 novembre 2020 alle 14.30 allo stadio Dall’Ara. La vincente affronterà la Lazio agli ottavi. Come arrivano le due squadre? I gialloblu, reduci dalla pesante sconfitta in campionato all’Olimpico contro la Roma, si presentano a questo appuntamento dopo aver eliminato il Pescara. I calabresi, invece, reduci dalla vittoria di Frosinone, hanno eliminato ai rigori l’Alessanndria e il Monopoli. Le due squadre si sono affrontate una volta sola in questa manifestazione, nella stagione 1963/64 quando gli emiliani s’ imposero per 3-1. Le scelte tecniche diPer l’occasione Liverani cambierà modulo puntando sul 3-5-2 dove troveranno spazio molte ...