Contributi ai lavoratori dello spettacolo: 1.500 euro ma solo alle partite Iva. Cgil: 'Fuori uno su tre' (Di lunedì 23 novembre 2020) Teatri chiusi? Cercasi chiesa per lo spettacolo di Biancardi ma attenzione: 'Si parla di gay e obesità' 27 ottobre 2020 La protesta dei lavoratori dello spettacolo: 'Siamo fermi, non vediamo ... Leggi su trentotoday (Di lunedì 23 novembre 2020) Teatri chiusi? Cercasi chiesa per lodi Biancardi ma attenzione: 'Si parla di gay e obesità' 27 ottobre 2020 La protesta dei: 'Siamo fermi, non vediamo ...

matteosalvinimi : Una testimonianza. Chi ha dovuto chiudere dalla sera alla mattina non vive d'aria: in altri Paesi europei con le ch… - matteosalvinimi : ... emendamento per detassare i contributi a favore di imprese e lavoratori autonomi. Conte vuole collaborare? Le n… - Vito_Cipolla : RT @FrancescoLollo1: #Tg2: L’emergenza economica va affrontata coprendo i costi fissi delle imprese in difficoltà, tagliando l’Irap, taglia… - ternaordinata : @fattoquotidiano Il più grande errore della storia dell'Inps : Far credere ai lavoratori del settore privato, che p… - fdiprmacerata : RT @FrancescoLollo1: #Tg2: L’emergenza economica va affrontata coprendo i costi fissi delle imprese in difficoltà, tagliando l’Irap, taglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Contributi lavoratori Contributi ai lavoratori dello spettacolo: 1.500 euro ma solo alle partite Iva. Cgil: "Fuori uno su tre" TrentoToday Pensioni: sorpasso delle anzianità su «Quota 100». Ora si attende la fuga dalla scuola

Negli ultimi quattro mesi le pensioni concesse a chi ha raggiunto i limiti di anzianità a prescindere dall'età superano quelle dei “quotisti”. Ma nel 2021, con la fine del blocco dei licenziamenti e l ...

Manovra, Conflavoro “Stop tasse e costi fissi,fondo perduto per imprese”

ROMA (ITALPRESS) – Conflavoro Pmi ha partecipato oggi all’audizione delle commissioni di Camera e Senato riunite sulla Legge di Bilancio. Il presidente nazionale Roberto Capobianco ha presentato alcun ...

Negli ultimi quattro mesi le pensioni concesse a chi ha raggiunto i limiti di anzianità a prescindere dall'età superano quelle dei “quotisti”. Ma nel 2021, con la fine del blocco dei licenziamenti e l ...ROMA (ITALPRESS) – Conflavoro Pmi ha partecipato oggi all’audizione delle commissioni di Camera e Senato riunite sulla Legge di Bilancio. Il presidente nazionale Roberto Capobianco ha presentato alcun ...