Conte: “Vaccino non obbligatorio, scuole aperte prima di Natale” (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid-19, Conte ha parlato ai microfoni di LA7 parlando del momento storico difficile del Paese. Ecco le sue dichiarazioni. Covid-19, il presidente Conte ha parlato della situazione ai microfoni di LA7, affermando come la voglia sia di uscire da questo momento di crisi nera, insieme. Novità anche per quanto concerne i vaccini, Natale e le L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid-19,ha parlato ai microfoni di LA7 parlando del momento storico difficile del Paese. Ecco le sue dichiarazioni. Covid-19, il presidenteha parlato della situazione ai microfoni di LA7, affermando come la voglia sia di uscire da questo momento di crisi nera, insieme. Novità anche per quanto concerne i vaccini, Natale e le L'articolo proviene da Inews.it.

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone e @lorenzocast89. Vaccino, ca… - catirafaella : “Al momento non c’è obbligatorietà, raccomandiamo che tutti si vaccinino, ma io sono per la facoltatività” Ma stia… - NinoCascione1 : #Ottoemezzo presidè fatti il vaccino pure per l'influenza, ti vedo raffreddato, e non ce lo possiamo permettere. #Conte - egos23 : RT @lauracesaretti1: Conte: “Non c’è un orientamento per l’obbligo del vaccino, ma lo raccomandiamo”. IGNOBILE - troppeinfo0info : Conte, fallo per primo il #vaccino invece. Dimostra che ti fidi di quello che sarà iniettato agli italiani #Ottoemezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Vaccino Coronavirus: Conte, 'distribuzione vaccini centrale per tornare a normalità' Affaritaliani.it