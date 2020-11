Conte risponde a Marocchi: “Sono chiacchiere da bar” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Non è che stai chiedendo troppo alla squadra con i tuo schemi facendola partire tanto da dietro, non è che sono troppe le tue richieste e i giocatori poi si perdono via?”, la provocazione di Marocchi che ha fatto stizzire visibilmente Conte nel post partita di Inter-Torino a Sky:“Non capisco cosa vuoi insinuare con queste parole. In qualsiasi situazione c’è sempre un filo conduttore e sempre ci deve essere, altrimenti facciamo chiacchiere da bar. Io non sono un allenatore così e quello che ho vinto l’ho vinto non andando solo di fisico e di furore. Non accetto che ci venga detta una cosa del genere”. Foto: sito Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) “Non è che stai chiedendo troppo alla squadra con i tuo schemi facendola partire tanto da dietro, non è che sono troppe le tue richieste e i giocatori poi si perdono via?”, la provocazione diche ha fatto stizzire visibilmentenel post partita di Inter-Torino a Sky:“Non capisco cosa vuoi insinuare con queste parole. In qualsiasi situazione c’è sempre un filo conduttore e sempre ci deve essere, altrimenti facciamoda bar. Io non sono un allenatore così e quello che ho vinto l’ho vinto non andando solo di fisico e di furore. Non accetto che ci venga detta una cosa del genere”. Foto: sito Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

