Conte: "Prima di Natale riaprire scuole. Le feste? Non sarà come a ferragosto" (Di lunedì 23 novembre 2020) "Sullo spostamento tra regioni a Natale ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così - qui il bollettino Covid di oggi - a fine mese non avremo più zone rosse ". E' quando ha dichiarato il presidente ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) "Sullo spostamento tra regioni aci stiamo lavorando, ma se continuiamo così - qui il bollettino Covid di oggi - a fine mese non avremo più zone rosse ". E' quando ha dichiarato il presidente ...

ROMA (ITALPRESS) – “Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si ...

Conte ha precisato che "non c'è un orientamento per l'obbligo del vaccino, ma lo raccomandiamo. L'obbligo è scelta forte. Io lo farò senz'altro perché, quando sarà ammesso, sarà sicuro e testato. Sarà ...

