Conte lavora con l'UE per la chiusura degli impianti sciistici: i lavoratori protestano

Palazzo Chigi sarebbe ora al lavoro per la disposizione di nuove norme più rigide per gli impianti di montagna. Possibile decisione governativa Sono gli esperti che hanno sconsigliato nelle scorse settimane una riapertura delle strutture. Secondo gli studiosi, infatti, eventuali riaperture dovrebbero essere anzitutto applicate in ambito scolastico e solo poi in quello sportivo. Le priorità sembrano essere piuttosto chiare dunque. In merito le regioni hanno anticipato le nuove norme governative, ora attese. "Con i presidenti delle Regioni, oggi in videoconferenza, abbiamo deciso di approvare le linee guida delle piste da sci" ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia. Tra le nuove restrizioni l'obbligo di mascherina e la riduzione del 50% di presenze nelle funivie: norme più che accettabili che permetterebbero l'apertura semi-totale degli ...

