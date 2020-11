Conte chiude alle vacanze sulla neve (Di lunedì 23 novembre 2020) Per scongiurare una nuova impennata dell’epidemia di Covid-19 in Italia, e una ripresa della velocità di circolazione del coronavirus a gennaio, nel Dpcm del 4 dicembre (che potrebbe restare in vigore sino all’Epifania) ci saranno ulteriori restrizioni. Niente vacanze di Natale. Piste da sci chiuse. Niente veglioni, tavolate, tombolate. «Non possiamo permettere che la fine dell’anno diventi come Ferragosto» spiega un ministro del governo Conte a Repubblica. Dovrebbe rimanere anche il coprifuoco (anche se il 24 dicembre potrebbe essere posticipato a dopo la mezzanotte, per consentire di festeggiare in famiglia con poche persone care e di andare in chiesa per la messa di Natale) e formulato un asse con Francia e Germania per limitare le vacanze sulla neve. In vista delle festività si stanno valutando ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 23 novembre 2020) Per scongiurare una nuova impennata dell’epidemia di Covid-19 in Italia, e una ripresa della velocità di circolazione del coronavirus a gennaio, nel Dpcm del 4 dicembre (che potrebbe restare in vigore sino all’Epifania) ci saranno ulteriori restrizioni. Nientedi Natale. Piste da sci chiuse. Niente veglioni, tavolate, tombolate. «Non possiamo permettere che la fine dell’anno diventi come Ferragosto» spiega un ministro del governoa Repubblica. Dovrebbe rimanere anche il coprifuoco (anche se il 24 dicembre potrebbe essere posticipato a dopo la mezzanotte, per consentire di festeggiare in famiglia con poche persone care e di andare in chiesa per la messa di Natale) e formulato un asse con Francia e Germania per limitare le. In vista delle festività si stanno valutando ...

