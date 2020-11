Conte a Otto e Mezzo: “Riapriremo scuole prima di Natale, ma no vacanze sulla neve. Forza Italia? Resta all’opposizione” (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid, Conte a Otto e Mezzo: Stasera, lunedì 23 novembre 2020, il premier Giuseppe Conte è ospite di Lilli Gruber nel programma Otto e Mezzo, su La7. “Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse”, ha dichiarato Conte intervistato dalla conduttrice Lilli Gruber. “Il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile“, ha aggiunto. Il premier ha poi parlato delle vacanze sulla neve “incontrollabili”, dopo che l’esecutivo avrebbe deciso di chiudere gli stabilimenti ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid,: Stasera, lunedì 23 novembre 2020, il premier Giuseppeè ospite di Lilli Gruber nel programma, su La7. “Sullo spostamento tra regioni a, ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse”, ha dichiaratointervistato dalla conduttrice Lilli Gruber. “Il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile“, ha aggiunto. Il premier ha poi parlato delle“incontrollabili”, dopo che l’esecutivo avrebbe deciso di chiudere gli stabilimenti ...

