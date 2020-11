Conte a La7: “Spostamenti tra regioni a Natale? Ci stiamo lavorando. Se continuiamo così da dicembre non ci saranno zone rosse” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Spostamenti tra regioni anche di diversi colori con il nuovo dpcm per raggiungere affetti a Natale? Intanto va detto che il sistema di monitoraggio con le misure effettive funzionano”, così il premier Giuseppe Conte, ospite a Otto e mezzo su La7, rispondendo a una domanda della conduttrice Lilli Gruber. Il premier, dopo aver specificato che l’Rt è in calo, e che il governo “confida di farlo avvicinare all’1 entro venerdì”, incalzato di nuovo dalla conduttrice, apre alla possibilità degli spostamenti. “stiamo lavorando agli spostamenti, se le cose continuano così a dicembre non avremo più zone rosse ma zone gialle e arancioni e questo predisporrà a trasferimenti”, spiega il presidente del Consiglio che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020)traanche di diversi colori con il nuovo dpcm per raggiungere affetti a? Intanto va detto che il sistema di monitoraggio con le misure effettive funzionano”,il premier Giuseppe, ospite a Otto e mezzo su La7, rispondendo a una domanda della conduttrice Lilli Gruber. Il premier, dopo aver specificato che l’Rt è in calo, e che il governo “confida di farlo avvicinare all’1 entro venerdì”, incalzato di nuovo dalla conduttrice, apre alla possibilità degli spostamenti. “agli spostamenti, se le cose continuanonon avremo piùrosse magialle e arancioni e questo predisporrà a trasferimenti”, spiega il presidente del Consiglio che ...

Accade durante otto e mezzo, la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber. Ospite Giuseppe Conte che parla dell’Iva e il senatore dem Tommaso Nannicini ha un sobbalzo che sfoga su twitter: “Da mesi ...

“Non possiamo immaginare a dicembre di avere strade affollate il pomeriggio e scuole superiori chiuse la mattina“. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, torna a premere per la riapertura gradua ...

