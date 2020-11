Contagi ancora in calo, ma superati i 50mila morti in Italia (Di lunedì 23 novembre 2020) A fare notizia oggi nel consueto bollettino del ministero della salute sull'epidemia di coronavirus è il superamento della soglia psicologica dei 50mila morti a 11 mesi dall'inizio della pandemia. I ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 23 novembre 2020) A fare notizia oggi nel consueto bollettino del ministero della salute sull'epidemia di coronavirus è il superamento della soglia psicologica deia 11 mesi dall'inizio della pandemia. I ...

Coronavirus Toscana, contagi ancora in calo ma sempre alto il numero dei decessi / LIVE LA NAZIONE Covid-19 in Italia oggi 22.930 contagi. Lombardia +5.289, Campania +2.158, Piemonte +1.730

Casi in linea con l'aumento di ieri, ma a fronte di una netta diminuzione di tamponi. Sopra i 2.300 contagiati anche Lazio ed Emilia Romagna. Risalgono le vittime: sono 630. Nuovo boom di guariti: olt ...

COVID. Il Bollettino odierno registra 1227 contagi e 41 vittime

Cresce, ma più piano (anche perché ci sono stati solo 7.712 tamponi) la crescita dei nuovi casi di covid in Sicilia: nelle ultime 24 ore ne sono stati scoperti altri 1249. Il rapporto tra positivi su ...

