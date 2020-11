Confermato Bonus PC e internet da 500 euro: TAR respinge il ricorso (Di lunedì 23 novembre 2020) Si torna a parlare del Bonus PC e internet da 500 euro, fortemente voluto dal Governo italiano per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica dovuta alla pandemia da Coronavirus. Bonus, questo, che è stato decisamente al centro delle polemiche nelle ultime settimane, e che è stato stanziato da Giuseppe Conte e dai suoi per favorire le famiglie meno abbienti all’accesso alla banda ultralarga. Stando alle ultime notizie, come si legge sulle pagine di askanews, Il TAR del Lazio ha bocciato il ricorso per il Bonus PC fino a 500 euro per l’acquisto di internet a banda ultralarga e un tablet o personal computer per cittadini con Isee fino a 20.000 euro. Il ricorso era stato presentato dall’Aires, Associazione ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Si torna a parlare delPC eda 500, fortemente voluto dal Governo italiano per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica dovuta alla pandemia da Coronavirus., questo, che è stato decisamente al centro delle polemiche nelle ultime settimane, e che è stato stanziato da Giuseppe Conte e dai suoi per favorire le famiglie meno abbienti all’accesso alla banda ultralarga. Stando alle ultime notizie, come si legge sulle pagine di askanews, Il TAR del Lazio ha bocciato ilper ilPC fino a 500per l’acquisto dia banda ultralarga e un tablet o personal computer per cittadini con Isee fino a 20.000. Ilera stato presentato dall’Aires, Associazione ...

Il TAR si pronuncia in merito al ricorso sul Bonus Internet, PC e tablet. Per il momento si continua con le regole fissate nel Decreto Ministeriale con gli aventi diritto che potranno continuare ad ac ...

