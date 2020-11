Concorso straordinario, Sasso (Lega): “Come volevasi dimostrare, il Tar certifica ennesima figuraccia della ministra” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Tar del Lazio, con l’ordinanza pubblicata lo scorso 20 novembre, dà parere favorevole alle prove suppletive per i malati Covid per il Concorso straordinario. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Tar del Lazio, con l’ordinanza pubblicata lo scorso 20 novembre, dà parere favorevole alle prove suppletive per i malati Covid per il. L'articolo .

