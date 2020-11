Concorso straordinario, il Tar del Lazio boccia Azzolina: “Sì alle prove per i malati Covid” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Tar del Lazio, con l'ordinanza pubblicata lo scorso 20 novembre, dà parere favorevole alle prove suppletive per i malati Covid. Una decisione in netto contrasto con quanto detto dalla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che aveva detto no, più volte, alle prove suppletive forte anche di un parere della Funzione Pubblica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Tar del, con l'ordinanza pubblicata lo scorso 20 novembre, dà parere favorevolesuppletive per iCovid. Una decisione in netto contrasto con quanto detto dalla ministra dell'Istruzione, Lucia, che aveva detto no, più volte,suppletive forte anche di un parere della Funzione Pubblica. L'articolo .

