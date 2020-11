Concorso Personale Ata 2020 | bando Miur in vista Come fare domanda

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 23 novembre 2020)Ata: nel 2021 atteso un nuovovolto all’assunzione di oltre 1.500 addetti alle pulizie nelle scuole. Sarà riservato agli ex Lsu di ditte private che avevano vinto gli appalti indetti dalrimasti fuori dall’ultima campagna di assunzioni e servirà a coprire i posti rimasti disponibili solo in alcune province. Segui Termometro Politico su Google NewsAta: posti disponibili e requisitiAta 2021: in totale sono 1.593 i posti per addetto alle pulizie nelle scuole che verranno messi in palio con il prossimodel. Sono quelli residui dalla prima campagna di assunzione condotta dal ministero tra gli ex Lsu delle ...