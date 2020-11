Con 600 morti al giorno? Le balle di Conte sul Corsera | la mitragliata di Minzolini

(Di lunedì 23 novembre 2020) Dito puntato. Contro Giuseppe. A puntare il dito uno dei suoi critici più accaniti, ovvero Augusto. La critica piove su Twitter, di buon mattino, dove il giornalista cita quanto letto sul Corriere della Sera poco prima. "Leggo sul Corriere chedice: la strategia del governo sta funzionando. Ma come? Con 600al, con gli ospedali in tilt, con un lockdown in 4/5 del paese - rimarca-. Il dato più insopportabile del governo è che rimuove i propri errori e senza scomporsi trasforma le sconfitte in successi", conclude. Intervento breve ed efficace, intrvento condivisibile: quale sarebbe la strategia del presunto avvocato del popolo che starebbe funzionando?

In crescita tutti gli indicatori della pandemia: i morti sono 118 in sette giorni, aumento significativo per le ospedalizzazioni ...Al netto della seconda ondata, che pare non avere la portata della prima, in Bergamasca, c’è il post Covid. Seicento (ex) pazienti hanno dato la disponibilità a partecipare al progetto. Sono divisi in ...