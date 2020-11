Comunicazione tardiva | la precisazione della Fortini | “In Campania a scuola dal 25”

Leggi su anteprima24

"Secondo la scorsa ordinanza di doveva tornare in presenza dal 24, quindi da domani, ma si è ritenuto di dover dare un minimo di tempo alle scuole per l'organizzazione dell'attività ma anche ai sindaci e alle famiglie. Quindi si tornerà in presenza mercoledì 25". Dopo la nota dell'Anci, arriva il chiarimento dell'assessore all'istruzioneRegioneLuciache al termineriunione dell'Unità di Crisi comunica, a mezzo social, che gli istituti scolastici riapriranno mercoledì 25 novembre e non il 24. "In questo modo tutti avranno modo di organizzarsi", precisa l'assessora. "Non è stata una decisione semplice. La cosa più brutta è stato il clima da tifoseria".