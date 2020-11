Como, violenza sulle donne l'unico reato che è aumentato durante il lockdown (Di lunedì 23 novembre 2020) Como, 23 Novembre 2020 - Tra i pochi r eati che sono cresciuti anche durante il lockdown della primavera scorsa la violenza sulle donne preoccupa anche in provincia di Como dove, nei primi dieci mesi ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 23 novembre 2020), 23 Novembre 2020 - Tra i pochi r eati che sono cresciuti ancheildella primavera scorsa lapreoccupa anche in provincia didove, nei primi dieci mesi ...

Sono 161 le donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza. Il 25 novembre le fontane di Camerlata, quella di Viale Geno e Life Electric si illumineranno di rosso ...

Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative promosse dal Comune di Como

Anche se non sarà possibile organizzare eventi in presenza a causa dell’emergenza sanitaria, il Comune di Como, assieme alla Rete ...

