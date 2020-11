Commercio libero | intesa tra 15 paesi Sfida asiatica

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 23 novembre 2020) Qual è il mondo che ci aspetta dopo la pandemia? Mentre i governi in Europa si angosciano sulla cassa integrazione, sui risarcimenti, sulla crisi economica, sulle sponde dell’oceano Pacifico va in porto l’accordo discambio - quindi senza controlli di dogana - di 15 Stati dell’Asia e dell’Oceania. Il Giappone, l’Australia, la Nuova Zelanda alla fine sono arrivati alla conclusione che con un’America assente e vocata all’isolazionismo non resta che la Cina. L’India si tira fuori perché fa continente a sé ma per Stati come Malesia, Indonesia, Singapore piccoli e soli non è bello e quindi meglio il dragone dalle fauci di fuoco che nessuno. Anche perché la Cina si ammanta da agnello ed è difficile sottrarsi alle lusinghe delle sue tentazioni.