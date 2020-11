Come sarà la casa del futuro? (Di lunedì 23 novembre 2020) Vista da fuori, la casa del futuro sarà in tutto e per tutto simile a quelle di oggi. Ma le apparenze ingannano, perché da un punto di vista tecnologico ed energetico sarà invece completamente diversa. Gli antiestetici pannelli solari odierni saranno per esempio sostituiti da altri quasi identici a normali tegole (Come quelli progettati da Tesla), che permetteranno di ricoprire l’intero tetto e catturare quindi molta più energia. Anche le finestre saranno hi-tech, diventando non solo in grado di far filtrare più o meno luce a seconda delle vostre preferenze e della luminosità esterna, ma anche di catturare l’energia del sole. Sfruttando il solare, le nostre abitazioni diventeranno quindi energeticamente autosufficienti. Non solo: la vostra microrete elettrica casalinga ... Leggi su wired (Di lunedì 23 novembre 2020) Vista da fuori, ladelin tutto e per tutto simile a quelle di oggi. Ma le apparenze ingannano, perché da un punto di vista tecnologico ed energeticoinvece completamente diversa. Gli antiestetici pannelli solari odierni saranno per esempio sostituiti da altri quasi identici a normali tegole (quelli progettati da Tesla), che permetteranno di ricoprire l’intero tetto e catturare quindi molta più energia. Anche le finestre saranno hi-tech, diventando non solo in grado di far filtrare più o meno luce a seconda delle vostre preferenze e della luminosità esterna, ma anche di catturare l’energia del sole. Sfruttando il solare, le nostre abitazioni diventeranno quindi energeticamente autosufficienti. Non solo: la vostra microrete elettricalinga ...

