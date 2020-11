Come funziona il cashback di Natale fino a 150 euro (Di lunedì 23 novembre 2020) In arrivo uno speciale extra cashback di Natale. Il governo sta lavorando ad un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre: lo potrà ottenere subito (entro la fine dell’anno) chi a dicembre farà 10 acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Ancora da definire il giorno in cui entra entrerà in vigore la misura, che sarà pronta comunque a inizio del prossimo mese. Si tratta, dunque, di 150 euro aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal piano cashback in partenza nei prossimi giorni: in totale chi usa i metodi di pagamento digitali potrà ottenere fino ad un massimo di 3450 euro nel prossimo anno sommando i vari rimborsi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) In arrivo uno speciale extradi. Il governo sta lavorando ad un rimborso del 10%a 150, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre: lo potrà ottenere subito (entro la fine dell’anno) chi a dicembre farà 10 acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Ancora da definire il giorno in cui entra entrerà in vigore la misura, che sarà pronta comunque a inizio del prossimo mese. Si tratta, dunque, di 150aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal pianoin partenza nei prossimi giorni: in totale chi usa i metodi di pagamento digitali potrà otteneread un massimo di 3450nel prossimo anno sommando i vari rimborsi ...

