Colite ulcerosa | nuove conferme per vedolizumab

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 23 novembre 2020)somministrato per via sottocutanea efficace e sicuro nel lungo periodo secondo i dati dello studio VISIBLE-OLE L’analisi ad interim dello studio VISIBLE-OLE susomministrato per via sottocutanea (SC) dimostra che il trattamento è sicuro ed efficace per il mantenimento a lungo termine dei pazienti con. È quanto presentato alla… L'articolo Corriere Nazionale.