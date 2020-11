Cluj-Roma: programma, orari, tv, probabili formazioni Europa League 2020-2021 (Di lunedì 23 novembre 2020) Torna, dopo la pausa per le Nazionali, l‘Europa League di calcio 2020-2021. Va in scena come di consueto giovedì, la quarta giornata della seconda manifestazione continentale per importanza. Torna in campo la Roma: i giallorossi di Fonseca stanno attraversando un momento di forma eccezionale e sono pronti ad avvicinarsi alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. I capitolini affrontano i rumeni del Cluj in trasferta. Andiamo a scoprire il programma, il palinsesto tv e le probabili formazioni. probabili formazioni Cluj-Roma Cluj (4-1-3-2): Balgradean; Susic , Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban; Deac, Itu, Djokovic; Debeljuh, ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Torna, dopo la pausa per le Nazionali, l‘di calcio. Va in scena come di consueto giovedì, la quarta giornata della seconda manifestazione continentale per importanza. Torna in campo la: i giallorossi di Fonseca stanno attraversando un momento di forma eccezionale e sono pronti ad avvicinarsi alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. I capitolini affrontano i rumeni delin trasferta. Andiamo a scoprire il, il palinsesto tv e le(4-1-3-2): Balgradean; Susic , Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban; Deac, Itu, Djokovic; Debeljuh, ...

AncoraCaaPosta : Ho già l'ansia per Napoli-Roma chi cazzo se ne fotte del Cluj - ilRomanistaweb : ??Sconfitta di misura per i prossimi avversari della #Roma in #EuropaLeague - siamo_la_Roma : ?? Il #Cluj perde in campionato ?? Romeni sconfitti sul proprio campo ?? E giovedì c'è la #Roma #ASRoma - VoceGiallorossa : ?Il Cluj perde in campionato prima della sfida europea con la Roma #Cluj #AsRoma - Bertolca10 : Per #Mkhitaryan sono sei i gol nelle ultime tre gare con la Roma, due in campionato e quella in Europa con i rumeni del Cluj. #RomaParma -