Ciclismo | Davide Formolo | “La paternità mi ha cambiato Pogacar è un ragazzo umile che vive per il ciclismo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 novembre 2020)ha chiuso una stagione decisamente sfortunata a causa della caduta al Tour de France che lo ha costretto a saltare anche il Mondiale in Italia. Se dal punto di vista sportivo il 2020 non è stato l’anno perfetto, non si può dire che da quello familiare non sia stato cosi. Il ciclista dell’UAE Team Emirates, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato di cosa significhi laper lui. “Da quando una settimana fa è nata mia figlia Chloe mi sento una persona diversa. Prima pensavo solo a me stesso e a mia moglie Mirna, ora le priorità sono cambiate. L’arrivo della bambina mi ha dato una carica in più. E sicuramente mi spronerà a fare meglio ancora: è come se mi sentissi più responsabile“:cercherà nel 2021 di tornare protagonista con la speranza di “non avere problemi ...