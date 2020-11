Chi sono gli amish (Di lunedì 23 novembre 2020) Carrozze o calessi guidati da cavalli che si recano in direzione dei seggi elettorali americani: le foto che circolano in queste settimane raccontano dell’approccio, abbastanza atipico, degli amish alle recenti presidenziali. In realtà qualcuno di loro avrebbe pure la macchina, ma certo le immagini delle carrozze fanno più effetto. Radicalità è la parola chiave per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 23 novembre 2020) Carrozze o calessi guidati da cavalli che si recano in direzione dei seggi elettorali americani: le foto che circolano in queste settimane raccontano dell’approccio, abbastanza atipico, deglialle recenti presidenziali. In realtà qualcuno di loro avrebbe pure la macchina, ma certo le immagini delle carrozze fanno più effetto. Radicalità è la parola chiave per InsideOver.

borghi_claudio : @LaPrimaManina Non sapevo che Salvini e Meloni fossero al governo e che quindi potessero bloccare una trattativa eu… - matteosalvinimi : #Salvini: Ciò che il governo potrebbe fare è premiare chi compra e vende italiano. Troppo comodo fatturare in Itali… - reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre L'emergenza sanitaria della seconda ondata di #Covid19 ha travolto anche… - Giolpetelli1 : @ascaniodilalla Come se li avessero candidati. Niente, non ce la fai... Sempre gli altri sono peggio. Anche con i m… - wiliam_dsb : In inglese baby chi????????QUANTO SONO BRITISH???????????? ????#gvip #gregorelli -