Chi pensa agli animali lasciati soli dai padroni malati di Covid? 

(Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - Dopo le decine di migliaia della prima fase, sono circa 3mila (tra richieste di intervento e di informazioni) i casi trattati dal servizio “Leidaa per emergenza Covid-19” nei primi quindici giorni di ripresa a pieno ritmo dell'attività, di cui 400 risolti con la presa in carico dell'animale perché i proprietari sono in isolamento o, purtroppo, hanno perduto la vita a causa della malattia. Il 50 per cento delle chiamate relative all'emergenza Covid proviene dalla Lombardia, dove la “seconda ondata” colpisce più duramente, il 20 per cento dal Lazio, il 10 per cento da Friuli-Venezia Giulia, il 10 dall'Emilia-Romagna, il resto da altre Regioni. “Non abbandonate gli– chiede l'ex ministro Michela Brambilla, presidente Leidaa – non sono contagiosi, non possono infettarvi. Se siete in quarantena o in ospedale e non potete più occuparvene, chiamateci”. ...