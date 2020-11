“Chi non farà il vaccino non potrà andare al bar o al cinema”. La proposta stile 1984 del senatore Faraone (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – La distopia è servita. Per il senatore di Italia Viva Davide Faraone, chi si rifiuterà di sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus non dovrebbe avere accesso ai mezzi pubblici, ai locali come bar e ristoranti, ai cinema, allo stadio o ai centri commerciali. In pratica, lo aspetta la morte civile. Patentino passepartout Mica è una provocazione, Faraone fa sul serio: l’ex sottosegretario all’Istruzione e Ricerca ha proposto sabato, scrivendolo in un post su Facebook, l’introduzione di un passaporto sanitario integrato al vaccino anti Covid, da esibire per accedere ai luoghi pubblici. Chi non si sottoporrà alla vaccinazione non potrà esibire tale patentino e verrà pertanto escluso dai servizi essenziali – trasporti, sanità, scuola – o non potrà più avere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – La distopia è servita. Per ildi Italia Viva Davide, chi si rifiuterà di sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus non dovrebbe avere accesso ai mezzi pubblici, ai locali come bar e ristoranti, ai cinema, allo stadio o ai centri commerciali. In pratica, lo aspetta la morte civile. Patentino passepartout Mica è una provocazione,fa sul serio: l’ex sottosegretario all’Istruzione e Ricerca ha proposto sabato, scrivendolo in un post su Facebook, l’introduzione di un passaporto sanitario integrato alanti Covid, da esibire per accedere ai luoghi pubblici. Chi non si sottoporrà alla vaccinazione nonesibire tale patentino e verrà pertanto escluso dai servizi essenziali – trasporti, sanità, scuola – o nonpiù avere ...

