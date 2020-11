Chi è Tony Blinken | il prossimo segretario di Stato americano

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 novembre 2020) Mentre Donald Trump è ancora impegnato a non riconoscere la sconfitta — operazione che non sta portando frutti — e a conclusione di quella che è stata probabilmente la sua ultima riunione internazionale, il G20, rilancia che “non vedo l’ora di lavorare con la prossima presidenza italiana”, il presidente eletto Joe Biden va avanti con la definizione della squadra amministrativa. Nelle ultime ore èfatto filtrare ai media il nome deldi. Si parla di Anthony, che tutti chiamano. Il capo della diplomazia nel sistemaè un attore politico cruciale, e Biden ha scelto non solo un suo intimo, ma una figura che ha nel suo bagaglio grande esperienza — nei due mandati Obama èai vertici del Consiglio di ...