Chi è Kristen Stewart | età | carriera | vita amorosa e coming-out

(Di lunedì 23 novembre 2020)è diventata famosa nel mondo con il ruolo di Bella Swan nell saga di Twilight. Ora la vediamo in molti film di Hollywood ed è infatti contesa da morti registi. Anche la suaprivata è stata motivo di gossip, dato che nel 2016 ha dichiarato la sua omosessualità. Ma chi è? E come è diventata famosa? >> Le gemelline più famose di Hollywood sono cambiate in peggio: «Ma come si sono ridotte?»biografiaè nata il 9 aprile del 1990 a Los Angeles, in California. È un’attrice di gran successo e proviene da una famiglia che vive per il cinema e la televisione. Infatti il padre John è un manager e produttore televisivo del canale Fox. La madre Jules è una sceneggiatrice e ...