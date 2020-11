Chelsea, Lampard sicuro su Giroud: “Voglio che rimanga” (Di lunedì 23 novembre 2020) Torna la Champions League, è già tempo di Rennes-Chelsea, e alla vigilia parla l’allenatore dei Blues Frank Lampard, intervenuto sullo scarso minutaggio di Giroud: “Ho dei progetti per Olivier, è molto importante per la nostra squadra – spiega Lampard- Ha giocato parecchie partite la scorsa stagione. Ha giocato da titolare, vuole giocare di più ma è un membro molto importante della squadra e voglio che rimanga. Ho un rapporto forte con lui e voglio che rimanga. Ma se la pensa diversamente, ne dovremo discutere”. Queste le parole di Lampard circa lo scarso minutaggio di Olivier Giroud con il Chelsea, motivo per il quale il suo Europeo con la Francia potrebbe essere a rischio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Torna la Champions League, è già tempo di Rennes-, e alla vigilia parla l’allenatore dei Blues Frank, intervenuto sullo scarso minutaggio di: “Ho dei progetti per Olivier, è molto importante per la nostra squadra – spiega- Ha giocato parecchie partite la scorsa stagione. Ha giocato da titolare, vuole giocare di più ma è un membro molto importante della squadra e voglio che rimanga. Ho un rapporto forte con lui e voglio che rimanga. Ma se la pensa diversamente, ne dovremo discutere”. Queste le parole dicirca lo scarso minutaggio di Oliviercon il, motivo per il quale il suo Europeo con la Francia potrebbe essere a rischio. SportFace.

