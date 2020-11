Che Tempo Che Fa, puntata 22 novembre 2020: Glenn Close e Ron Howard, Saviano e gli altri video (Di lunedì 23 novembre 2020) Che Tempo Che Fa puntata di domenica 22 novembre 2020: i video. Glenn Close e Ron Howard, Saviano, Renzo Arbore e altri… Domenica 22 novembre 2020 è andato in onda un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa tornato nella sua casa tradizionale da cui tutto è nato, su Rai 3. La puntata di ieri, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti. Ospiti della puntata Glenn Close e Ron Howard che presenteranno Elegia Americana in arrivo su Netflix il 24 novembre. Altra esclusiva tv il nobel per la medicina Michael Houghton e poi spazio alla politica con Roberto ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 23 novembre 2020) CheChe Fadi domenica 22: ie Ron, Renzo Arbore e… Domenica 22è andato in onda un nuovo appuntamento con CheChe Fa tornato nella sua casa tradizionale da cui tutto è nato, su Rai 3. Ladi ieri, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti. Ospiti dellae Ronche presenteranno Elegia Americana in arrivo su Netflix il 24. Altra esclusiva tv il nobel per la medicina Michael Houghton e poi spazio alla politica con Roberto ...

