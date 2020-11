“Che succederà a Natale…”. Domenica In, Matteo Bassetti scoppia a piangere rispondendo a questa domanda di Mara Venier. Ecco perché il medico è crollato (Di lunedì 23 novembre 2020) Per chi non lo sapesse, Matteo Bassetti, il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, sempre presente in tv, una settimana fa ha perso sua madre. Oggi, tornando sull’argomento a Domenica In, l’infettivologo non è riuscito a trattenere le lacrime al pensiero del primo Natale senza la sua mamma. Domenica scorsa, Matteo Bassetti era ospite di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso ed è in quell’occasione che è stato reso noto il grave lutto che l’aveva colpito. “Volevo ringraziarti per essere qui stasera, perché purtroppo qualche ora fa hai perso la tua mamma. Nonostante questo hai scelto comunque di esserci perché avevi un impegno con noi. Ti faccio le condoglianze a nome di tutti e ti ringrazio di essere qui”, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Per chi non lo sapesse,, il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, sempre presente in tv, una settimana fa ha perso sua madre. Oggi, tornando sull’argomento aIn, l’infettivologo non è riuscito a trattenere le lacrime al pensiero del primo Natale senza la sua mamma.scorsa,era ospite di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso ed è in quell’occasione che è stato reso noto il grave lutto che l’aveva colpito. “Volevo ringraziarti per essere qui stasera,purtroppo qualche ora fa hai perso la tua mamma. Nonostante questo hai scelto comunque di esserciavevi un impegno con noi. Ti faccio le condoglianze a nome di tutti e ti ringrazio di essere qui”, ha ...

