Che cos'è il marketing sensoriale? Come si attira l'attenzione per le pubblicità? (Di lunedì 23 novembre 2020) Tante sono state le teorie che negli ultimi anni si sono avvicendate riguardo alle tecniche di marketing più efficaci. Ebbene: che cosa attira realmente l'attenzione del cliente? Alcuni esperti sostengono senza alcun dubbio che sono le immagini a farla da padrone, sicuri ancora oggi che una comunicazione visiva sia realmente significativa per il consumatore. Ci sono poi coloro che puntano sulla parte video, chi crede nella tecnica dello storytelling e chi nella neo-nata scienza del neuromarketing. Ma se la risposta ai dubbi su cui ogni grande marchio si interroga fosse in realtà a portata di mano? Intuitivo: qualsiasi comunicazione parte dai 5 sensi. marketing "dei sensi": intuito ed emozioni stimolano la memoria del pubblico Come accade nell'innamoramento, ad esempio, il fattore ...

