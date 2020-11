Champions League, sarà Antonhy Taylor l’arbitro di Inter-Real Madrid (Di lunedì 23 novembre 2020) Designato l’arbitro di Inter-Real Madrid, match della fase a gironi della Champions League 2020/2021 In vista della quarta giornata della fase a gironi della Champions League in programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Real Madrid, in programma per mercoledì 25 novembre con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta da Anthony Taylor. Il fischietto inglese sarà assistito dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn; il quarto uomo sarà David Coote. Al VAR Stuart Attwell e Lee Betts all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Designatodi, match della fase a gironi della2020/2021 In vista della quarta giornata della fase a gironi dellain programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per mercoledì 25 novembre con calcio d’inizio alle ore 21:00,diretta da Anthony. Il fischietto ingleseassistito dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn; il quarto uomoDavid Coote. Al VAR Stuart Attwell e Lee Betts all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

