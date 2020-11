Champions League, Inter-Real Madrid: data, orario e diretta TV (Di lunedì 23 novembre 2020) Inter-Real Madrid: diretta TV e streaming E’ di nuovo tempo di Champions League 2020/2021. La massima competizione europea per club entra nella fase calda con la quarta giornata della fase a gironi. Tra le partite in programma ci sarà anche la sfida tra Inter e Real Madrid che si sfideranno martedì 25 novembre allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano con calcio d’inizio previsto per le ore 21:00, ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Ecco dove vedere in diretta TV Inter-Real Madrid La partita tra nerazzurri e blancos sarà visibile in diretta TV su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e fibra ottica. Il ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 23 novembre 2020)TV e streaming E’ di nuovo tempo di2020/2021. La massima competizione europea per club entra nella fase calda con la quarta giornata della fase a gironi. Tra le partite in programma ci sarà anche la sfida trache si sfideranno martedì 25 novembre allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano con calcio d’inizio previsto per le ore 21:00, ecco come seguire il match inTV e streaming. Ecco dove vedere inTVLa partita tra nerazzurri e blancos sarà visibile inTV su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e fibra ottica. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, partite e curiosità sulla quarta giornata Sky Sport Manchester United, Solskjaer in conferenza: “Domani gara difficile. Bisogna vincere”

L'allentore dello United ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della gara di domani: "Avversario tosto ma abbiamo bisogno di vincere" ...

Volley, Champions League femminile 2020/2021: programma, date, orari e tv Girone E con Novara

Il programma completo delle partite della Pool E di Champions League femminile 2020/2021 di volley: ecco date, orari e come vedere i match in diretta tv e streaming. Nel Girone E ...

Il programma completo delle partite della Pool E di Champions League femminile 2020/2021 di volley: ecco date, orari e come vedere i match in diretta tv e streaming. Nel Girone E ...