Champions League, gli arbitri di Inter-Real Madrid e Liverpool-Atalanta

L'Atalanta fa visita al Liverpool, l'Inter ospita il Real Madrid: l'Uefa ha reso noto le designazioni arbitrali per le due sfide delle italiane impegnate nella serata di martedì in Champions League. A dirigere la sfida di Anfield sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, mentre ai nerazzurri di Conte tocca l'esperto Anthony Taylor. Du seguito le designazioni complete:

Liverpool-Atalanta
Arbitro: Carlos del Cerro Grande
Assistenti: Juan Carlos Yuste/Alonso Fernandez
IV uomo: José Luis Munuera
Var: Alejandro Fernandez
Avar: Guillermo Cuadra Fernandez

Inter-Real Madrid
Arbitro: Anthony Taylor
Assistenti: Gary Beswick/Adam Nunn
IV uomo: David Coote
Var: Stuart Atwell
Avar: Lee Betts

