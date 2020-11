Champions Juventus, Koeman lancia l’allarme su Messi (Di lunedì 23 novembre 2020) La Juventus affronterà domani il Ferencvaros in Champions League ma dichiarazioni molto importanti arrivano dalla conferenza stampa del tecnico del Barcellona, Koeman. I catalani condividono il girone con i bianconeri, che sfideranno al Camp Nou il giorno 8 dicembre. L’allenatore olandese ha lanciato l’allarme sulle condizioni fisiche dei calciatori. Parole che riguardano anche Lionel Messi, tenuto resterà a riposo per scelta tecnica e non farà parte del match di domani contro la Dinamo Kiev. Champions Juventus: Koeman sbotta Questo è un buon momento per far riposare Messi e De Jong. Entrambi hanno giocato 90? per quasi tutte le partite. Inoltre hanno giocato anche con le rispettive nazionali e il viaggio dal ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 23 novembre 2020) Laaffronterà domani il Ferencvaros inLeague ma dichiarazioni molto importanti arrivano dalla conferenza stampa del tecnico del Barcellona,. I catalani condividono il girone con i bianconeri, che sfideranno al Camp Nou il giorno 8 dicembre. L’allenatore olandese hatosulle condizioni fisiche dei calciatori. Parole che riguardano anche Lionel, tenuto resterà a riposo per scelta tecnica e non farà parte del match di domani contro la Dinamo Kiev.sbotta Questo è un buon momento per far riposaree De Jong. Entrambi hanno giocato 90? per quasi tutte le partite. Inoltre hanno giocato anche con le rispettive nazionali e il viaggio dal ...

Juventus a sostegno dei propri dipendenti: “Attivata la Banca Ferie Solidali”

Importante iniziativa da parte della Juventus che,tramite il proprio sito web, annuncia l'istituzione della "Banca ferie solidali" a sostegno dei dipendenti ...

