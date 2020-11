CFR Cluj-Roma | probabili formazioni e tv

(Di lunedì 23 novembre 2020) Giovedì 26 novembre 2020 alle 21.00 allo Stadionul Dr. Constantin R?dulescu si disputerà CFR, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. L’attuale classifica del gruppo A è:7, Young Boys 4, CFR4, CSKA Sofia 1. Il fanalino di coda CSKA Sofia invece ospiterà gli svizzeri dello Young Boys giovedì 26 novembre alle 18.55. Nella scorsa giornata le due squadre si sono incontrate all’Olimpico e i giallorossi hanno rifilato una manita agli avversari. La, in testa alla classifica e in ottima forma, è alla ricerca dei 3 punti per consolidare la propria posizione e avvicinarsi dunque alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. La squadra di Fonseca in campionato ha battuto per 3 a 0 il Parma grazie al gol di Borja Mayoral e alla doppietta ...

AncoraCaaPosta : @Sig_Ceretti @CFR_1907_Cluj Veggie Chris potrebbe mangiare altra erba infetta, occhio - AncoraCaaPosta : Jesus-Cristante-Feratovic, @CFR_1907_Cluj non siete pronti a questo -

La pausa per gli impegni della Nazionale avrebbe dovuto consentire al Cfr di ritrovare uomini ed energie per gli importanti impegni di fine anno in ...AS ROMA NEWS - Tante le assenze in casa giallorossa, tanti i dubbi di formazione da sciogliere in vista di Roma-Parma. A partire dal portiere: dovrebbe giocare Mirante, tornato ad allenarsi in gruppo ...